«Всем не до этого»: Мясников усомнился, что москвичи снова будут носить маски

Врач Александр Мясников в эфире НСН заявил, что пока защитные маски никому не помогли. 


Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в том, что москвичи вновь начнут носить маски, однако будет ли паника на фоне надвигающейся «вспышки» коронавируса, по его словам, зависит от частоты трансляции в СМИ.

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Ранее Оперштаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал москвичам вновь носить защитные маски в закрытых общественных местах. При этом Мясников усомнился, что граждане опять будут это делать.

«Конечно, будет рост "омикрона". Потом будет спад, потом опять рост. Сколько мы будем жить – так и будет продолжаться. Но я не знаю, кто будет носить маски. Всем же сейчас не до этого. Во Франции сейчас тоже говорят, что надо носить маски в помещениях. Повлияет ли это? Не повлияет. На сегодня (маски – прим. НСН) никому еще не помогли. Ну а что мы можем сделать? Вакцина не очень предохраняет от распространения болезни. Новые штаммы более заразны, чем предыдущие, но легкие», - отметил он.

Врач также не исключил, что власти снова начнут вводить и ужесточать ограничительные меры.

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«Какие еще меры будут приняты – зависит от паники. Если сейчас спецоперация перестанет занимать умы, СМИ надо будет чем-то занять людей. На самом деле, это по всему миру политическое решение. Эпидемии были и раньше, а сейчас правительство хочет сохранить лицо. Наперебой начнут все закрывать, надевать маски, еще что-нибудь, хотя это не помогает», - заключил Мясников.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пока внезапная сильная вспышка коронавируса даже в Москве маловероятна, но подъем заболеваемости возможен, а осенью будет очередная волна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПандемияКоронавирусЗащитная маскаАлександр Мясников
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