«Всем не до этого»: Мясников усомнился, что москвичи снова будут носить маски

Ранее Оперштаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал москвичам вновь носить защитные маски в закрытых общественных местах. При этом Мясников усомнился, что граждане опять будут это делать.

«Конечно, будет рост "омикрона". Потом будет спад, потом опять рост. Сколько мы будем жить – так и будет продолжаться. Но я не знаю, кто будет носить маски. Всем же сейчас не до этого. Во Франции сейчас тоже говорят, что надо носить маски в помещениях. Повлияет ли это? Не повлияет. На сегодня (маски – прим. НСН) никому еще не помогли. Ну а что мы можем сделать? Вакцина не очень предохраняет от распространения болезни. Новые штаммы более заразны, чем предыдущие, но легкие», - отметил он.

Врач также не исключил, что власти снова начнут вводить и ужесточать ограничительные меры.