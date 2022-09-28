Всех студентов освободят от частичной мобилизации

Акты об освобождении от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов и лиц с учетными степенями опубликуют в ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

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Парламентарий пояснил в своем Telegram-канале, что интерпретация нормативных актов о круге лиц, не подпадающих под частичную мобилизацию, «была неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной». По его словам, многие российские граждане сообщают «о перегибах на местах при частичной мобилизации». Кабышев считает, что подобные ошибки недопустимы, они не соответствует российскому законодательству, а также создают «нездоровую морально-психологическую обстановку в обществе».

Ранее ректор частного университета «Синергия» Артем Васильев призвал дать отсрочку от мобилизации и студентам негосударственных вузов, в которых учатся более 150 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияСтуденты
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