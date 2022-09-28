Операторы «Службы 122» круглосуточно отвечают на вопросы москвичей по мобилизации

Свыше тысячи сотрудников «Службы 122» занимаются приёмом звонков по вопросам частичной мобилизации в российской столице. Об этом рассказал руководитель управления по обеспечению работы общегородского контакт-центра департамента информационных технологий Москвы Андрей Савицкий.

Звонки также принимает единая справочная служба правительства столицы. Операторы отвечают на обращения 24 часа в сутки.

Причём для работы со звонками москвичей, которые уже получил повестку, но имеют вопросы, сформирована отдельная группа операторов. Они функционируют с 8:00 до 20:00 часов, и передают обращения от граждан в соответствующий военкомат для обработки.

Спецгруппы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва сформированы также в самих военных комиссариатах города. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», некоторые повестки уже отозвали - они были выписаны на основании недостоверных или неточных данных. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для рассмотрения жалоб горожан по вопросам призыва по мобилизации на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПризывМобилизация
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