Операторы «Службы 122» круглосуточно отвечают на вопросы москвичей по мобилизации
Свыше тысячи сотрудников «Службы 122» занимаются приёмом звонков по вопросам частичной мобилизации в российской столице. Об этом рассказал руководитель управления по обеспечению работы общегородского контакт-центра департамента информационных технологий Москвы Андрей Савицкий.
Звонки также принимает единая справочная служба правительства столицы. Операторы отвечают на обращения 24 часа в сутки.
Причём для работы со звонками москвичей, которые уже получил повестку, но имеют вопросы, сформирована отдельная группа операторов. Они функционируют с 8:00 до 20:00 часов, и передают обращения от граждан в соответствующий военкомат для обработки.
Спецгруппы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва сформированы также в самих военных комиссариатах города. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», некоторые повестки уже отозвали - они были выписаны на основании недостоверных или неточных данных. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Для рассмотрения жалоб горожан по вопросам призыва по мобилизации на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.
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