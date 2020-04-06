Правительство ограничило цены на медицинские маски
Правительство РФ на ближайшие 90 дней ограничило розничные цены на некоторые медицинские изделия, включая медицинские маски, фильтрующие респираторы и медицинские перчатки.
Согласно опубликованному постановлению, организации с лицензией на фармацевтическую деятельность в части розничной торговли лекарствами смогут продавать их с предельным размером розничной надбавки к фактическим отпускным ценам не более 10 копеек за единицу.
Для не имеющих такой лицензии организаций купля-продажа указанных товаров будет запрещена. А документе, однако, есть оговорка о том, что этот пункт постановления не вступает в силу с момента опубликования постановления.
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