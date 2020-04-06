«Сверните» сами: Соловьёв раскритиковал жалующихся на дефицит масок россиян

Жалующимся на отсутствие в продаже медицинских масок гражданам следовало бы вместо написания гневных постов в Сети «приготовить» эти маски самостоятельно. Такую точку зрения выразил в эфире телеканала «Россия 1» телеведущий Владимир Соловьёв, сообщает Ura.ru.

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По мнению Соловьёва, так им самим стало бы спокойнее. При этом самодельные маски можно не сшивать, а просто «свернуть», уверен он.

Как отмечает РИА ФАН, ранее член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что ликвидировать дефицит медицинских масок в России можно будет примерно через неделю.

4 апреля Минпромторг сообщил, что ожидает партию в 80 миллионов трёхслойных масок из Китая в апреле - начале мая.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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