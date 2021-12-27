Песков заявил, что в России нужен более высокий иммунитет к COVID-19

Комментируя заявления спикера Совета Федераций Валентины Матвиенко о необходимости вакцинировать 100% населения представитель Кремля отметил, что в стране однозначно необходим более высокий уровень коллективного иммунитета, нежели достигнутый в настоящее время.

«Здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться», - подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что в плане пандемии наступающий 2022 год тоже ничего радужного не сулит, сообщает RT.