Песков заявил, что в России нужен более высокий иммунитет к COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе достижения нужного в России уровня коллективного иммунитета с коронавирусу следует надеяться только на сознательность россиян, сообщает РИА Новости.

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Комментируя заявления спикера Совета Федераций Валентины Матвиенко о необходимости вакцинировать 100% населения представитель Кремля отметил, что в стране однозначно необходим более высокий уровень коллективного иммунитета, нежели достигнутый в настоящее время.

«Здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться», - подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что в плане пандемии наступающий 2022 год тоже ничего радужного не сулит, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусИммунитет РоссияДмитрий Песков
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