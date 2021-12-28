Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета к ковиду
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране должен достичь 90%, сообщает ТАСС.
На неформальном саммите СНГ, после доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой, российский лидер отметил, что за рубежом власти стремятся к иммунизации 90-95% населения.
Отвечая на вопрос президента Попова сообщила, что в настоящий момент коллективный иммунитет в России составляет около 60%, на что Путин заметил, что необходимо достичь 90%.
Глава Роспотребнадзора добавила, что уровень коллективного в 90-95% населения также нужен для предотвращения распространения таких болезней, как корь и полиомиелит.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в России является не безоблачной, но стабильной, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru