Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета к ковиду

На неформальном саммите СНГ, после доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой, российский лидер отметил, что за рубежом власти стремятся к иммунизации 90-95% населения.

Отвечая на вопрос президента Попова сообщила, что в настоящий момент коллективный иммунитет в России составляет около 60%, на что Путин заметил, что необходимо достичь 90%.

Глава Роспотребнадзора добавила, что уровень коллективного в 90-95% населения также нужен для предотвращения распространения таких болезней, как корь и полиомиелит.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в России является не безоблачной, но стабильной, сообщает RT.

