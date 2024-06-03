«Всегда такое было»: В отрасли заявили, что заемный труд решили регламентировать

В России решили разрешить заемный труд, пишет «Парламентская газета». Один из авторов инициативы Андрей Исаев рассказал, что в законе пропишут возможность для организации предоставлять свой персонал другому работодателю на время. При этом зарплата временных работников не должна быть ниже, чем у постоянных, а условия труда – не хуже.

«Такие процессы существуют уже десятилетия, такое было и во времена СССР. Ничего нового сейчас не предлагается. Работодатель хочет регламентировать это по закону, поскольку в процессе возникают административные вопросы. Все работает, все законно, но не до конца регламентировано. Это совершенно ни на что не повлияет. Это очень частая практика. Есть компания, которая, например, нанимает 10 тысяч грузчиков, а потом сдают их в аренду на склад маркетплейсов. В реальной жизни это выглядит следующим образом: человек годами работает на складе, но числится в другой организации. Организация, в свою очередь, экономит на огромном штате бухгалтеров, например. Это оптимизация рабочих процессов», - сказал собеседник НСН.

Ранее Захаров в интервью НСН рассказал, что самыми востребованными в 2024 году остаются массовые профессии: полицейские, врачи, учителя, передает «Радиоточка НСН».

