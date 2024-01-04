«Врачи, HR и маркетологи»: Названы самые востребованные профессии в 2024 году

«Очень большой запрос сейчас на большее количество HR. Раньше российский бизнес меньше уделял внимание этой функции. Раньше не было такой должности, как «HR бизнес-партнер» внутри компании. Сейчас запрос от бизнеса: хотим видеть HR бизнес-партнера или высококвалифицированного HR, который может построить, хорошо отшлифовать процессы, развить бренд как работодателя. Второе – это маркетинг. Здесь многие работодатели тоже готовы расширять штат. Малый и средний бизнес сейчас начинает понимать силу маркетинга. Кроме того, есть большой запрос на топов: коммерческих, финансовых, технических директоров», - указала Минаева.

Со своей стороны, руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая в интервью НСН рассказала, что востребованными по-прежнему остаются IT-специалисты. При этом, по ее словам, у таких соискателей появляется больше конкурентов на рынке труда.

«IT, по-прежнему, востребованная профессиональная область, но там начинает сокращаться дисбаланс на рынке труда, потому что появляется огромное количество образовательных учреждений, которые учат. Ситуация от года к году становится лучше и лучше с точки зрения работодателя. С точки зрения соискателя появляется больше конкурентов на рынке труда, которые как раз закончили те или иные курсы», - сказала Святицкая.

Кроме того, Алексей Захаров рассказал, в какие месяцы россиянам будет легче всего сменить место работы. По его словам, конкуренция среди соискателей становится меньше к концу декабря, из-за чего работодатели вынуждены предлагать лучшие условия.