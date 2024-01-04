«Врачи, HR и маркетологи»: Названы самые востребованные профессии в 2024 году
Основатель SuperJob Захаров отметил, что самые востребованные профессии всегда являются массовыми. А карьерный консультант Татьяна Минаева указала, что в 2024 году есть большой запрос на HR-специалистов и маркетологов.
Самыми востребованными в 2024 году остаются массовые профессии: врачи, учителя, полицейские и водители, рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН.
«По сравнению с 2023 годом ничего не изменится. Самыми востребованными будут самые массовые профессии, это все останется навсегда: врачи, учителя, полицейские, водители. Можно придумать что-то про операторов беспилотников, но это неправда. Самые востребованные – это всегда самая массовая история», - сказал Захаров.
В свою очередь карьерный консультант Татьяна Минаева в разговоре с НСН отметила, что большой запрос у работодателей в 2024 году есть на HR-специалистов, маркетологов, а также коммерческих, финансовых и технических директоров.
«Очень большой запрос сейчас на большее количество HR. Раньше российский бизнес меньше уделял внимание этой функции. Раньше не было такой должности, как «HR бизнес-партнер» внутри компании. Сейчас запрос от бизнеса: хотим видеть HR бизнес-партнера или высококвалифицированного HR, который может построить, хорошо отшлифовать процессы, развить бренд как работодателя. Второе – это маркетинг. Здесь многие работодатели тоже готовы расширять штат. Малый и средний бизнес сейчас начинает понимать силу маркетинга. Кроме того, есть большой запрос на топов: коммерческих, финансовых, технических директоров», - указала Минаева.
Со своей стороны, руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая в интервью НСН рассказала, что востребованными по-прежнему остаются IT-специалисты. При этом, по ее словам, у таких соискателей появляется больше конкурентов на рынке труда.
«IT, по-прежнему, востребованная профессиональная область, но там начинает сокращаться дисбаланс на рынке труда, потому что появляется огромное количество образовательных учреждений, которые учат. Ситуация от года к году становится лучше и лучше с точки зрения работодателя. С точки зрения соискателя появляется больше конкурентов на рынке труда, которые как раз закончили те или иные курсы», - сказала Святицкая.
Кроме того, Алексей Захаров рассказал, в какие месяцы россиянам будет легче всего сменить место работы. По его словам, конкуренция среди соискателей становится меньше к концу декабря, из-за чего работодатели вынуждены предлагать лучшие условия.
«Если говорить про смену работы, то легче всего это сделать прямо сейчас, потому что работодатели никогда не останавливаются, и подбор идет постоянно. Например, начиная с начала декабря, соискательская активность падает, все откладывают на Новый год, конкуренция становится меньше, работодатели вынуждены предлагать лучшие условия. В январе сильно хуже условий не будет, рынок традиционно проснется после практически 1,5 месяца простоя. Самые активные месяцы в году – это, как правило, январь, февраль, летом немного затишье… А дальше конец августа, начало сентября и октябрь снова активные месяцы», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН заявила, что российский рынок труда не ждет иностранных специалистов творческих профессий. Также, указала она, затруднительным выглядит привлечение из других стран врачей и экспертов космической отрасли, передает «Радиоточка НСН».
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