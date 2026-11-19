«Всегда доступно!»: Почему разгул Эль-Ниньо не отразится на российском рынке кофе
Кофе с российского рынка из-за разгула Эль-Ниньо в Эквадоре никуда не денется, заявил НСН Рамаз Чантурия.
Ливни в Кот-д’Ивуаре и Эквадоре, угрожающие урожаю какао, способны сказаться на индустрии, однако потребителям кофе переживать не стоит, рассказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Ливни, вызванные Эль-Ниньо, или потеплением вод Тихого океана, которое меняет распределение осадков, – угрожают мировому урожаю какао. Наводнения в Кот-д’Ивуаре и Эквадоре размыли дороги, повредили плантации и ускорили болезни деревьев. Из-за этого аналитики снизили прогноз на сезон 2026/27: в Кот-д’Ивуаре — почти на четверть, в Эквадоре — на 7%. По словам Чантурии, на рынке какао все это, безусловно, скажется.
«Рынки какао и кофе в целом похожи, но на самом деле у них есть существенные различия. Для кондитерской индустрии, где в основном используются какао-бобы, да и индустрии горячих напитков, Кот-д'Ивуар ключевой производитель. Проблемы с урожаем в этой стране, безусловно, влияют на весь рынок, и его лихорадит, как только случаются серьезные климатические или политические изменения», – рассказал Чантурия.
Однако потребителям кофе, в том числе в России, считает эксперт, разгула Эль-Ниньо в Кот-д’Ивуаре и Эквадоре опасаться точно не стоит.
«Вокруг этих регионов сконцентрированы не самые большие производители. В основном все-таки кофейный рынок на 60% зависит от двух стран: прежде всего, от Бразилии, которая контролирует около 40%, и Вьетнама, на который приходится около 20%. Все остальные страны между собой делят оставшиеся 40%. Часть этих стран расположены в центральной Америке – Колумбия, Гватемала, Никарагуа. Также достаточно большой объем кофе в последние годы стал производиться в Африке – Кения, Уганда, Эфиопия. Поэтому больших изменений мы пока не видим на кофейном рынке, если посмотреть на биржевые котировки, которые являются, пожалуй, самым точным и чувствительным инструментом измерения ситуации на мировом рынке. Они пока колеблются в пределах нижней границы верхнего ценового коридора», – отметил Чантурия.
По словам эксперта, сегодня цены находятся на самой низкой границе этого коридора, и пока не показывают предпосылок к росту.
«Что говорит о том, что мировой рынок кофе пока не реагирует на эти климатические явления, которые могут подвергнуть какой-то проблеме урожайность в Кот-д'Ивуаре и Эквадоре. Таким образом, пока эти явления непосредственно на состояние индустрии кофейной, в том числе России, сильно не повлияют. Что касается того, насколько в целом может быть уверен наш потребитель, я могу сказать, что кофе абсолютно всегда будет доступным на нашем рынке. Кофейный рынок на фоне других рынков России чувствует себя уверено, индустрия работает, кофе достаточно, чтобы удовлетворять потребности, каких-то серьезных проблем не ожидает и никому не надо волноваться», – успокоил Чантурия.
Что касается цен на кофе, то тут, отметил эксперт, все зависит не только от стоимости сырья.
«Есть производственные расходы, финансовые расходы, которые возникают в процессе переработки кофе. И здесь мы не можем безусловно точно сказать, какие факторы могут повлиять на экономику самой индустрии», – добавил Чантурия.
Ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал НСН, зачем России выращивать кофе в Африке и насколько это выгодно.
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