«Рынки какао и кофе в целом похожи, но на самом деле у них есть существенные различия. Для кондитерской индустрии, где в основном используются какао-бобы, да и индустрии горячих напитков, Кот-д'Ивуар ключевой производитель. Проблемы с урожаем в этой стране, безусловно, влияют на весь рынок, и его лихорадит, как только случаются серьезные климатические или политические изменения», – рассказал Чантурия.

Однако потребителям кофе, в том числе в России, считает эксперт, разгула Эль-Ниньо в Кот-д’Ивуаре и Эквадоре опасаться точно не стоит.

«Вокруг этих регионов сконцентрированы не самые большие производители. В основном все-таки кофейный рынок на 60% зависит от двух стран: прежде всего, от Бразилии, которая контролирует около 40%, и Вьетнама, на который приходится около 20%. Все остальные страны между собой делят оставшиеся 40%. Часть этих стран расположены в центральной Америке – Колумбия, Гватемала, Никарагуа. Также достаточно большой объем кофе в последние годы стал производиться в Африке – Кения, Уганда, Эфиопия. Поэтому больших изменений мы пока не видим на кофейном рынке, если посмотреть на биржевые котировки, которые являются, пожалуй, самым точным и чувствительным инструментом измерения ситуации на мировом рынке. Они пока колеблются в пределах нижней границы верхнего ценового коридора», – отметил Чантурия.

По словам эксперта, сегодня цены находятся на самой низкой границе этого коридора, и пока не показывают предпосылок к росту.