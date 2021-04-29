В Индию прибыл второй самолет МЧС России с гуманитарной помощью

Второй самолет МЧС РФ, на борту которого груз медицинской помощи, прибыл в Индию, сообщает РИА Новости.

Первый самолет МЧС России с медпомощью прилетел в Индию

Из России в Индию направлено более 22 тонн средств по борьбе с коронавирусом, среди которых - оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства. Пилот прилетевшего борта МЧС сообщил, что полет прошел хорошо и экипаж готов выполнять дальнейшие задачи.

Несколько часов назад в Индию прибыл первый самолет российского чрезвычайного ведомства. Глава России Владимир Путин во время телефонных переговоров сообщил премьер-министру Индии Нарендру Моди о предоставлении стране экстренной медпомощи из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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ФОТО: Илья Питалев
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьМЧС РФИндия
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