В Индию прибыл второй самолет МЧС России с гуманитарной помощью

Из России в Индию направлено более 22 тонн средств по борьбе с коронавирусом, среди которых - оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства. Пилот прилетевшего борта МЧС сообщил, что полет прошел хорошо и экипаж готов выполнять дальнейшие задачи.

Несколько часов назад в Индию прибыл первый самолет российского чрезвычайного ведомства. Глава России Владимир Путин во время телефонных переговоров сообщил премьер-министру Индии Нарендру Моди о предоставлении стране экстренной медпомощи из-за сложной ситуации с коронавирусом.

