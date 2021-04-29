Индия обновила рекорд по приросту случаев заражения COVID-19

Показатель смертей составил 3,6 тысячи за сутки, а всего в стране умерли 204 тысячи граждан. С начала пандемии в Индии зарегистрировали более 18,3 миллионов случаев ковида. Из них выздоровели 15 миллионов человек.

На текущий момент в Индии лечатся более 3 миллионов граждан. Минздрав отметил, что прививку от коронавируса получили 150 миллионов человек, из которых 2,1 миллиона за прошедшие сутки. Ранее МЧС России доставила в страну более 20 тонн средств по борьбе с вирусом, в том числе лекарства и аппараты ИВЛ.

