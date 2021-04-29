Индия обновила рекорд по приросту случаев заражения COVID-19
За прошедшие сутки в Индии зафиксировали 379 257 новых заражений коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель с начала пандемии в стране, сообщил индийский Минздрав.
Показатель смертей составил 3,6 тысячи за сутки, а всего в стране умерли 204 тысячи граждан. С начала пандемии в Индии зарегистрировали более 18,3 миллионов случаев ковида. Из них выздоровели 15 миллионов человек.
На текущий момент в Индии лечатся более 3 миллионов граждан. Минздрав отметил, что прививку от коронавируса получили 150 миллионов человек, из которых 2,1 миллиона за прошедшие сутки. Ранее МЧС России доставила в страну более 20 тонн средств по борьбе с вирусом, в том числе лекарства и аппараты ИВЛ.
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4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
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