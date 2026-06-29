Строят из себя: Почему компании чаще выбирают импортные стройматериалы
Производство стройматериалов падает на фоне затоваривания на рынке и сокращения строительства, но в России нет проблем с импортозамещением подобных товаров, сказала НСН Светлана Разворотнева.
Только частные компании сегодня выбирают импортные стройматериалы, хотя российские производители успешно справились с импортозамещением, заявила в беседе с НСН зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
В России рассматривают возможность введения национального режима при приобретении госучреждениями, госкомпаниями и госкорпорациями гранитной, стекольной и керамической продукции, пишут «Известия». В случае одобрения инициативы поставщики товаров из России и других стран ЕАЭС получат приоритет при участии в таких закупках по сравнению с продукцией других иностранных производителей. При этом по итогам 2025 года выпуск стройматериалов в РФ снизился на 8,3%, а в 2026 году, по прогнозам участников рынка, может сократиться еще на 22%.
«В стройке у нас высокий уровень импортозамещения, почти все мы производим сами. Только в отделке домов бизнес-класса могут использовать премиум-материалы, которые у нас пока, как кажется покупателям и девелоперам, недостаточно хороши. Высокая доля импорта среди лифтов, хотя наш «Метеор» уже выпускает высотные скоростные лифты. Вопрос в том, как заставить частных застройщиков отказаться от иностранных материалов. Например, от повсеместной закупки китайских лифтов. Срок их службы может быть короче, чем у лифтов отечественных. Но в моменте такое решение может выглядеть хорошо, поскольку стоит дешево. Поэтому я не очень понимаю, на что повлияет это решение правительственной комиссии. Можно влиять на те закупки, которые производятся в бюджетных стройках, но там мне кажется уже достаточно давно не используют иностранные материалы», - сказала он.
По словам собеседницы НСН, текущее снижение производства стройматериалов скорее связано с отсутствием спроса.
«Сокращается количество проектов, которые девелоперы выводят на рынок. Спроса нет, жуткое затоваривание на рынке. В данный момент 70% уже построенного жилья не распродано, поэтому, естественно, строят меньше, а производители материалов тоже на это гибко реагируют. У нас все хорошо с производством стройматериалов, был бы спрос. Цены у нас и так достаточно сильно выросли. Все будет зависеть от жадности производителей и бдительности правительства, которое периодически в ручном режиме их убеждает, что так задирать цены на пустом месте нехорошо», - объяснила она.
Ранее застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин рассказал НСН, что стоимость стройматериалов за 2025 год увеличилась на 10-15%, рост цен на рабочую силу составил около 30%.
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