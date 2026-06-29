В России рассматривают возможность введения национального режима при приобретении госучреждениями, госкомпаниями и госкорпорациями гранитной, стекольной и керамической продукции, пишут «Известия». В случае одобрения инициативы поставщики товаров из России и других стран ЕАЭС получат приоритет при участии в таких закупках по сравнению с продукцией других иностранных производителей. При этом по итогам 2025 года выпуск стройматериалов в РФ снизился на 8,3%, а в 2026 году, по прогнозам участников рынка, может сократиться еще на 22%.

«В стройке у нас высокий уровень импортозамещения, почти все мы производим сами. Только в отделке домов бизнес-класса могут использовать премиум-материалы, которые у нас пока, как кажется покупателям и девелоперам, недостаточно хороши. Высокая доля импорта среди лифтов, хотя наш «Метеор» уже выпускает высотные скоростные лифты. Вопрос в том, как заставить частных застройщиков отказаться от иностранных материалов. Например, от повсеместной закупки китайских лифтов. Срок их службы может быть короче, чем у лифтов отечественных. Но в моменте такое решение может выглядеть хорошо, поскольку стоит дешево. Поэтому я не очень понимаю, на что повлияет это решение правительственной комиссии. Можно влиять на те закупки, которые производятся в бюджетных стройках, но там мне кажется уже достаточно давно не используют иностранные материалы», - сказала он.