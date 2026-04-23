Россияне отказываются от ремонта квартир из-за нехватки денег
За последние три года более половины жителей России отказались от проведения ремонта в своих квартирах, сообщает «Газета.ру».
Основная причина такой ситуации - отсутствие средств. Таковы результаты опроса компании Verol. На фоне ухудшения экономической ситуации в стране 56,3% россиян не смогли позволить себе обновить жилье, несмотря на желание это сделать.
Главный барьер — бюджет: его назвали 75% участников исследования. 31,3% указали на неопределенность или отсутствие опыта и почти каждый пятый — на влияние мнения семьи.
У участников опроса, которые задумываются об изменениях в квартире, в приоритете меблировка (62,5%), отделка (50%) и зонирование (43,8%).
Как показало исследование Level Group, каждый пятый (22%) посвятит майские праздники квартире: начнет или продолжит ремонт, обновит интерьер и соберет мебель.
Стоимость стройматериалов за 2025 год увеличилась на 10-15%, рост цен на рабочую силу составил около 30%, сказал НСН застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин.
