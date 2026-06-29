В России средний размер новой семейной выплаты составил 30 тысяч рублей

Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей в России по итогам первого месяца ее предоставления составил 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в Социальном фонде.

В ГД напомнили о новой семейной выплате с 1 июня 2026 года

«В каждом конкретном случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ», - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как отметили в Соцфонде, удержанный по обычной ставке 13% или выше налог пересчитывают по льготной в размере 6%. Родителю возвращают разницу между первоначальной и итоговой суммой.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что россияне подали более 538 тысяч заявлений на предоставление новой ежегодной семейной выплаты.

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ФОТО: РИА Новости
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