Иран и Оман провели первое заседание комитета по Ормузскому проливу
Первое заседание совместного комитета Ирана и Омана для диалога по Ормузскому проливу прошло в Маскате. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Казем Гарибабади в социальной сети Х.
Стороны обсудили текущие вопросы, касающиеся пролива.
«Мы обменялись мнениями о будущем управлении проливом в рамках пятой статьи Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных прав прибрежных государств», - указал Гарибабади.
Ранее СМИ сообщили, что Иран и США договорились прекратить удары и намерены урегулировать спор вокруг Ормузского пролива. Как ожидается, встреча сторон пройдет 30 июня в Дохе.
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