Иран и Оман провели первое заседание комитета по Ормузскому проливу

Стороны обсудили текущие вопросы, касающиеся пролива.

«Мы обменялись мнениями о будущем управлении проливом в рамках пятой статьи Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных прав прибрежных государств», - указал Гарибабади.

Ранее СМИ сообщили, что Иран и США договорились прекратить удары и намерены урегулировать спор вокруг Ормузского пролива. Как ожидается, встреча сторон пройдет 30 июня в Дохе.

