Иран и Оман провели первое заседание комитета по Ормузскому проливу

Первое заседание совместного комитета Ирана и Омана для диалога по Ормузскому проливу прошло в Маскате. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Казем Гарибабади в социальной сети Х.

СМИ: США наносят удары по иранским целям в районе Ормуза

Стороны обсудили текущие вопросы, касающиеся пролива.

«Мы обменялись мнениями о будущем управлении проливом в рамках пятой статьи Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных прав прибрежных государств», - указал Гарибабади.

Ранее СМИ сообщили, что Иран и США договорились прекратить удары и намерены урегулировать спор вокруг Ормузского пролива. Как ожидается, встреча сторон пройдет 30 июня в Дохе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Ближний ВостокИран

Горячие новости

Все новости

партнеры