В Башкирии задержали мужчину за попытку поджечь объект сотовой связи

Жителя Башкирии задержали за попытку поджечь объект сотовой связи по заданию неустановленного лица. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, мужчина 1976 года рождения через мессенджер Telegram получил от неизвестного задание на поджог объекта, пишет RT.

«Для его выполнения он приобрел необходимые инструменты и горючие вещества, с помощью которых совершил поджог... Однако по независящим от него обстоятельствам объект связи разрушен не был», - указали в ФСБ.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело о диверсии. Мужчина полностью признал вину, он заключен под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле.

