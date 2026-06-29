В Башкирии задержали мужчину за попытку поджечь объект сотовой связи
Жителя Башкирии задержали за попытку поджечь объект сотовой связи по заданию неустановленного лица. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, мужчина 1976 года рождения через мессенджер Telegram получил от неизвестного задание на поджог объекта, пишет RT.
«Для его выполнения он приобрел необходимые инструменты и горючие вещества, с помощью которых совершил поджог... Однако по независящим от него обстоятельствам объект связи разрушен не был», - указали в ФСБ.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело о диверсии. Мужчина полностью признал вину, он заключен под стражу.
Ранее ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле.
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