На российские компьютеры логично устанавливать отечественные операционные системы, а пользователи к этому привыкнут. Об этом НСН рассказал эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Бизнес предложил обязать производителей техники предустанавливать российские операционные системы (ОС) на ноутбуки, продающиеся в России. С таким предложением выступил управляющий партнер IТ-холдинга Fplus Алексей Мельников на мероприятии «100 шагов к национальным чемпионам», организованном Минцифры в рамках форума ЦИПР-2025. Глава ведомства Максут Шадаев поддержал эту идею, отметив, что реализовать ее «довольно легко», если она поможет увеличить долю отечественных решений, сообщили «Ведомости». Эксперт поддержал эту инициативу, но отметил, что есть ряд сложностей.