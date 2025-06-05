«Все привыкнут»: Пользователей призвали готовиться к российскому ПО на гаджетах
Российские компьютеры должны быть оснащены национальными операционными системами, поэтому к этому стоит быть готовыми, рассказал НСН Арсений Щельцин.
На российские компьютеры логично устанавливать отечественные операционные системы, а пользователи к этому привыкнут. Об этом НСН рассказал эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Бизнес предложил обязать производителей техники предустанавливать российские операционные системы (ОС) на ноутбуки, продающиеся в России. С таким предложением выступил управляющий партнер IТ-холдинга Fplus Алексей Мельников на мероприятии «100 шагов к национальным чемпионам», организованном Минцифры в рамках форума ЦИПР-2025. Глава ведомства Максут Шадаев поддержал эту идею, отметив, что реализовать ее «довольно легко», если она поможет увеличить долю отечественных решений, сообщили «Ведомости». Эксперт поддержал эту инициативу, но отметил, что есть ряд сложностей.
«Любая предустановка российского ПО выполняет сразу несколько задач. Во-первых, это логично для продажи гаджетов в России, чтобы они имели национальную операционную систему. Во-вторых, с точки зрения развития нашей суверенной системы это необходимо, чтобы никто не мог отключить нас от обновлений и своих продуктов, что может негативно повлиять на корпоративный сектор, малый и средний бизнес и простых пользователей. Инициатива очень хороша, и ее надо прорабатывать, но сделать это прямо сейчас будет очень сложно. Программное обеспечение идет в комплекте с железом, поэтому покупателям придется сразу делать выбор. Это не так просто, как определиться с поисковиком, Google или “Яндекс”. Все системы развиваются по разным путям и моделям, у них отличается совместимость с теми или иным продуктами, а если государство выберет какую-то одну, то это вызовет дисбаланс на рынке», — отметил он.
Щельцин добавил, что пользователи спокойно переживут перемены.
«С точки зрения интерфейса наши российские операционные системы не будут сильно отличаться от Windows. Сейчас огромное количество профессиональных разработчиков программ, которые ориентируются на самые разные продукты, поэтому с вероятностью в 70% все запросы пользователей будут закрыты, включая нишевые и профессиональные потребности. Все государственные приложения обязаны по закону иметь интеграцию с российскими системами. Для пользователей это будет эмоционально сложно, но со временем все привыкнут. В 2017 году чиновников заставили отказаться от продуктов Microsoft, было много недовольных, тех, кто не хотел переучиваться, но сейчас некоторые наши программы даже более эффективны, чем оригиналы», — резюмировал собеседник НСН.
Ранее Щельцин в разговоре с НСН счел бесперспективным создание национального мессенджера в РФ.
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