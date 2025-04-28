Все лучшие мессенджеры созданы при участии выходцев из России, но подобные проекты не выдерживают конкуренции в российской юрисдикции, заявил НСН эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что для укрепления цифрового суверенитета страны необходимо создать собственный российский мессенджер. Щельцин объяснил, в чем практические сложности такого мероприятия.