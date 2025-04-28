«Его задавят!»: Создание национального мессенджера в РФ сочли бесперспективным
Технически создать национальный мессенджер для России не представляет труда, но он не выдержит конкуренцию с корпорациями, заявил НСН Арсений Щельцин.
Все лучшие мессенджеры созданы при участии выходцев из России, но подобные проекты не выдерживают конкуренции в российской юрисдикции, заявил НСН эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что для укрепления цифрового суверенитета страны необходимо создать собственный российский мессенджер. Щельцин объяснил, в чем практические сложности такого мероприятия.
«Технически это возможно, но практически – нет. Нужно знать историю создания мессенджеров в мире, лучшие мессенджеры были созданы при участии наших соотечественников или выходцев из СНГ. Здесь вопрос не создания, а вопрос в нужных условиях для сохранения в российской юрисдикции. Насколько такой продукт сможет конкурировать с российскими гигантами? Крупные корпорации выпускают мессенджеры для пользовательского сегмента, не только корпоративного. Они максимально зачищают площадку для своей монополии в том или ином сегменте. Поэтому создание мессенджера по модели стартапа, а не по модели госкорпораций, сегодня невозможно. У крупных корпораций не всегда получается хороший продукт, потому что они не понимают запросы пользователей», - отметил он.
По его словам, корпорации при этом не стремятся угодить миллионам пользователей, а делают продукт «под себя».
«У VK и Яндекса есть свои мессенджеры, но где они? Это больше для внутреннего пользования, не ключевой источник коммуникации. Корпорации всегда стремятся создать что-то в своем контуре. Стартапы, наоборот, хотят угодить миллионам пользователей. Но у нас их задавят корпорации, начиная от маркетинга, заканчивая нормативным регулированием и требованиями. Например, был продукт «Диалог», его делали ребята, которые не уехали за Дуровым из Telegram. Потом его купил Сбер», - добавил собеседник НСН.
Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН, говоря об отечественном аналоге мессенджера Telegram, отметил, что на разработку уйдут сотни миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гражданина Узбекистана обвинили в контрабанде валюты
- Саудовская Аравия анонсировала запуск прямого авиасообщения с Россией
- Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест
- Природный пожар уничтожил четыре дома в селе Новопавловка Забайкальского края
- Группа «Крематорий» завершает запись нового альбома в студии звукозаписи «Vintage Records»
- Армия России освободила Каменку в Харьковской области
- СМИ: Младенца госпитализировали с судорогами из-за вейпа в Подмосковье
- Минцифры отменит лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотеки
- Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Паршина к девяти годам тюрьмы
- Котяков: Средний возраст врачей в РФ составляет 44,5 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru