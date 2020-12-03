В Роспотребнадзоре предложили сократить до 24 часов срок теста на коронавирус

Сроки выдачи результатов тестов на COVID-19 планируют сократить до суток, заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

В интервью телеканалу «Россия 1» глава Роспотребнадзора рассказала, что ведомство планирует дальнейшее сокращение срока выдачи результатов.

В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что для лабораторий установлен предельный 48-часовой срок предоставления результатов тестирования на COVID-19.

В свою очередь, глава государства отметил, что такой срок — долгий, поскольку за 48 часов инфекция распространится среди большого количества людей. Путин призвал стремиться максимально сократить сроки тестирования на коронавирус.

