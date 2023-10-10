«Все на месте!»: Пригожин сообщил, что связался с родными в Израиле

Ранее, 9 октября, продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что не может связаться со своими сестрой и братом, которые находятся в Израиле. В разговоре с НСН Пригожин сообщил, что смог установить связь с родными и у них все в порядке.

«Уже со всеми связался. Началась война, военные действия… Слава богу, мама в порядке, сестры на месте, братья на месте, все на месте. Подробностей других не знаю. У меня мама взрослый человек. Она фанатка Израиля, живет там 35 лет уже, ей там нравится. Я ее с третьего этажа на первый перетащить не могу, а перевести ее куда-то – это вообще невозможно! Поэтому все как есть», - сказал Пригожин.

Ранее, утром 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.