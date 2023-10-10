«Все на месте!»: Пригожин сообщил, что связался с родными в Израиле
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН отметил, что его мать живет в Израиле уже 35 лет.
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН рассказал, что связался со своими сестрой и братом, которые находятся в Израиле и не отвечали с момента начала атаки палестинского движения ХАМАС. Он отметил, что его мать также находится на связи.
Ранее, 9 октября, продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что не может связаться со своими сестрой и братом, которые находятся в Израиле. В разговоре с НСН Пригожин сообщил, что смог установить связь с родными и у них все в порядке.
«Уже со всеми связался. Началась война, военные действия… Слава богу, мама в порядке, сестры на месте, братья на месте, все на месте. Подробностей других не знаю. У меня мама взрослый человек. Она фанатка Израиля, живет там 35 лет уже, ей там нравится. Я ее с третьего этажа на первый перетащить не могу, а перевести ее куда-то – это вообще невозможно! Поэтому все как есть», - сказал Пригожин.
Ранее, утром 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Палестинское информагентство WAFA 10 октября сообщило, что число палестинцев, погибших в секторе Газа от атак израильской армии, выросло до 704, ранения получили 3,9 тысячи человек. При этом в Израиле от атак боевиков ХАМАС, по данным газеты Haaretz, погибли 900 человек, еще 2,4 тысячи получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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