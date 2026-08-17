Канье Уэст признался, что мечтает встретиться с Путиным
Американский рэпер Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту РФ Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию. Об этом рассказала владелец и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева, передает РИА Новости.
По её словам, пока сложно сказать, с кем именно встретится музыкант во время поездки. Однако Субчева подчеркнула, что давняя мечта Уэста — это встреча с российским президентом, о симпатии к которому он заявляет уже несколько лет.
Напомним, Канье Уэст приедет в Россию и даст два больших концерта на площадке «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Организаторы ранее отмечали, что райдер артиста оказался на удивление лояльным, без звёздных капризов и завышенных требований.
Между тем, приезд рэпера уже вызвал волну критики. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина раскритиковала концерты, напомнив о скандальных антисемитских высказываниях Уэста и его симпатиях к нацизму. Из-за этих заявлений крупные бренды, включая Adidas, ранее разорвали контракты с музыкантом, а его состояние заметно сократилось.
Ранее организаторы концерта раскрыли детали райдера Канье Уэста для концертов в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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