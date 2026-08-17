В Совфеде призвали выделить отдельную квоту для олимпиадников

Бюджетные места надо разделить, чтобы они оставались и тем школьникам, кто поступают по результатам ЕГЭ, заявил НСН Айрат Гибатдинов.

Все льготники и призеры и победители олимпиад должны учитываться в отдельном конкурсе, а число бесплатных мест в вузах надо увеличить, рассказал НСН член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.

Олимпиадники забрали все бюджетные места на некоторых направлениях ведущих вузов России. В результате бесплатно поступить не смогли даже абитуриенты со 100 баллами за ЕГЭ. В целом победители и призёры олимпиад заняли больше половины бюджетных мест в топовых университетах, сообщает РБК. Гибатдинов предложил ввести отдельный конкурс для таких ребят.

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«У нас ведется достаточно большая работа ведется по расширению прав льготников, включая детей участников специальной военной операции. Это правильно, но у нас недостаточное количество бюджетных мест. Их надо увеличивать, а для льготников и олимпиадников вводить отдельный конкурс. Но и для платников необходимо снижать стоимость обучения, потому что государству нужны новые профессиональные кадры в связи с ростом производства», — поделился сенатор.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин в интервью с НСН пообещал усложнить правила приема «олимпиадников» в вуз.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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