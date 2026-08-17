Все льготники и призеры и победители олимпиад должны учитываться в отдельном конкурсе, а число бесплатных мест в вузах надо увеличить, рассказал НСН член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.



Олимпиадники забрали все бюджетные места на некоторых направлениях ведущих вузов России. В результате бесплатно поступить не смогли даже абитуриенты со 100 баллами за ЕГЭ. В целом победители и призёры олимпиад заняли больше половины бюджетных мест в топовых университетах, сообщает РБК. Гибатдинов предложил ввести отдельный конкурс для таких ребят.