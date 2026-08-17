В Совфеде призвали выделить отдельную квоту для олимпиадников
Бюджетные места надо разделить, чтобы они оставались и тем школьникам, кто поступают по результатам ЕГЭ, заявил НСН Айрат Гибатдинов.
Все льготники и призеры и победители олимпиад должны учитываться в отдельном конкурсе, а число бесплатных мест в вузах надо увеличить, рассказал НСН член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.
Олимпиадники забрали все бюджетные места на некоторых направлениях ведущих вузов России. В результате бесплатно поступить не смогли даже абитуриенты со 100 баллами за ЕГЭ. В целом победители и призёры олимпиад заняли больше половины бюджетных мест в топовых университетах, сообщает РБК. Гибатдинов предложил ввести отдельный конкурс для таких ребят.
«У нас ведется достаточно большая работа ведется по расширению прав льготников, включая детей участников специальной военной операции. Это правильно, но у нас недостаточное количество бюджетных мест. Их надо увеличивать, а для льготников и олимпиадников вводить отдельный конкурс. Но и для платников необходимо снижать стоимость обучения, потому что государству нужны новые профессиональные кадры в связи с ростом производства», — поделился сенатор.
Ранее ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин в интервью с НСН пообещал усложнить правила приема «олимпиадников» в вуз.
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