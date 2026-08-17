Юрист объяснила, как вести себя в гражданском браке

При расставании партнеров в гражданском браке вернуть деньги за недвижимость или ремонт крайне сложно. В отличие от официального брака, совместно нажитого имущества нет, и восстановить права можно только через суд, рассказала «Газете.Ru» юрист Наталья Шилова.

По словам эксперта, партнеры могут подать иск о признании права собственности на долю в общем имуществе или о неосновательном обогащении. Однако выиграть спор сегодня практически невозможно — суды отказывают из-за отсутствия соглашения о создании общей собственности. Даже подтвержденные расходы на покупку жилья или ремонт не влекут возникновения прав на имущество.