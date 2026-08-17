СМИ: Россия перехватывает почти все ракеты «Фламинго»
Журналисты немецкого издания Focus обратили внимание на резкое снижение эффективности украинских атак крылатыми ракетами «Фламинго». Как отмечают аналитики, российские силы ПВО теперь успешно сбивают практически все летящие цели. Об этом сообщает Focus.
Главную роль в этом сыграли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Они заранее вычисляют вероятные траектории полета снарядов и передают точные координаты наземным зенитным комплексам. По информации французской газеты «L'Indépendant», на которую ссылаются немецкие авторы, именно применение А-50У с июля кардинально изменило расстановку сил на данном направлении.
В материале подчеркивается, что такие воздушные устройства способны барражировать на большой высоте над российской территорией. Это позволяет им замечать приближающиеся объекты гораздо раньше, чем их могут зафиксировать стандартные наземные радары, что делает перехват максимально эффективным.
Ранее сообщалось, что из-за дефицита «Фламенго», ВСУ начали применять против РФ дешевые нидерландские ракеты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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