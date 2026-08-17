СМИ: Россия перехватывает почти все ракеты «Фламинго»

Журналисты немецкого издания Focus обратили внимание на резкое снижение эффективности украинских атак крылатыми ракетами «Фламинго». Как отмечают аналитики, российские силы ПВО теперь успешно сбивают практически все летящие цели. Об этом сообщает Focus.

Главную роль в этом сыграли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Они заранее вычисляют вероятные траектории полета снарядов и передают точные координаты наземным зенитным комплексам. По информации французской газеты «L'Indépendant», на которую ссылаются немецкие авторы, именно применение А-50У с июля кардинально изменило расстановку сил на данном направлении.