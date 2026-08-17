Фермеры требуют штрафов за фотосессии и гонки на полях
Фермерские поля все чаще превращаются в трассы для экстремальных заездов и декорации для эффектных фотосессий. Любители погонять на квадроциклах или байках, а также блогеры в погоне за лайками вытаптывают посевы и наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству. Такие вторжения обходятся земледельцам в сотни тысяч рублей, а восстановить плодородный слой почвы стоит огромных трудов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сейчас добиться справедливости и взыскать компенсацию за уничтоженный урожай можно только через суд. Полиция не имеет права штрафовать нарушителей на месте, поэтому дело обычно заканчивается обычным предупреждением. Чтобы исправить эту лазейку в законе, фермерские ассоциации предлагают закрепить в административном кодексе жесткие штрафы за самовольный выход и въезд на сельхозугодья.
Проблему усугубляет не только финансовый урон, но и трагические последствия подобных развлечений. Недавно в Екатеринбурге попытка защитить опытные посевы гороха от группы подростков на квадроциклах стоила жизни известному агроному. Ученый успел позвонить родителям юных гонщиков, но те встретили его агрессивно, избили, после чего он скончался в больнице от сердечного приступа. Теперь его обидчики ждут суда в СИЗО.
Ущерб от таких наездов измеряется не только деньгами, но и годами кропотливой научной работы. Например, уничтоженные в Екатеринбурге селекционные сорта гороха ученые выращивали и испытывали на морозостойкость целых десять лет.
Фермеры настаивают на том, чтобы вне закона оказались не только заезды, но и коммерческие фотосессии на частных полях, которые безжалостно уничтожают многолетний труд земледельцев ради красивых кадров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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