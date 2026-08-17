Фермеры требуют штрафов за фотосессии и гонки на полях

Фермерские поля все чаще превращаются в трассы для экстремальных заездов и декорации для эффектных фотосессий. Любители погонять на квадроциклах или байках, а также блогеры в погоне за лайками вытаптывают посевы и наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству. Такие вторжения обходятся земледельцам в сотни тысяч рублей, а восстановить плодородный слой почвы стоит огромных трудов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сейчас добиться справедливости и взыскать компенсацию за уничтоженный урожай можно только через суд. Полиция не имеет права штрафовать нарушителей на месте, поэтому дело обычно заканчивается обычным предупреждением. Чтобы исправить эту лазейку в законе, фермерские ассоциации предлагают закрепить в административном кодексе жесткие штрафы за самовольный выход и въезд на сельхозугодья.