Организаторы раскрыли детали райдера Канье Уэста для концертов в России

Организаторы грядущих выступлений американского рэпера Канье Уэста в России раскрыли некоторые детали его райдера. Артист планирует дать два больших сольных концерта на площадке «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Подробности подготовки к шоу рассказали в концертном агентстве Say Agency, передает РИА Новости.

Генеральный директор агентства Анна Субчева отметила, что музыкант оказался на удивление сговорчивым партнером. По ее словам, несмотря на статус мировой звезды, Уэст довольно лоялен в своих требованиях. Обязательными к исполнению остаются лишь базовые условия, прописанные в техническом и бытовом райдерах, без которых проведение масштабного шоу просто невозможно.