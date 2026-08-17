ФРГ отказалась менять курс по Украине из-за заявлений Лаврова
Германия не намерена сворачивать помощь Киеву из-за недавних заявлений главы российского МИД Сергея Лаврова. Подробности передает RT со ссылкой на издание Die Welt.
В немецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные угрозы в адрес стран НАТО и Евросоюза звучат регулярно. Дипломаты принимают их к сведению, но не поддаются на запугивание и не позволят этим словам повлиять на их позицию.
Ранее Лавров предупредил, что Москва сделает свои методы разрушения западной «машины военной поддержки» гораздо более жесткими. При этом он отметил, что Россия не станет опускаться до уровня Киева.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас со старухой Шапокляк - героиней повестей и мультфильмов о Чебурашке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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