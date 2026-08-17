ФРГ отказалась менять курс по Украине из-за заявлений Лаврова

Ранее Лавров предупредил, что Москва сделает свои методы разрушения западной «машины военной поддержки» гораздо более жесткими. При этом он отметил, что Россия не станет опускаться до уровня Киева.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас со старухой Шапокляк - героиней повестей и мультфильмов о Чебурашке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

