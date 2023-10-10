Число погибших россиян от атаки ХАМАС на Израиль увеличилось до двух человек

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала подтвердил гибель второго гражданина РФ в результате атаки ХАМАС.

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«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», - сообщил Викторов.

Ранее утром сенатор Анатолий Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал Россию посредником между Израилем и Палестиной.

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