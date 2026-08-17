Трамп проиграл Кэрролл в Верховном суде: $5 млн остаются в силе

Верховный суд США окончательно поставил точку в попытках Дональда Трампа оспорить решение о выплате компенсации писательнице Элизабет Джин Кэрролл. Американскому лидеру повторно отказали в отмене вердикта о выплате $5 млн за домогательства и клевету, следует из судебного документа, ссобщает РИА Новости.

Ранее, в июне этого года, высшая инстанция уже отклонила апелляцию Трампа, признав представленные против него доказательства полностью допустимыми. Теперь президент просил пересмотреть именно это июньское решение, но снова получил отказ. При этом суд пока не принял решения по отдельной апелляции о другом иске Кэрролл — на $83,3 млн. Как отмечает NBC, эту жалобу начнут рассматривать не раньше конца текущего года.