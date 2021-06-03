«Все маньяки начинали с котов». В Госдуме предложили наказывать юных мучителей животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на брифинге в пресс-центре НСН о введении дополнительной административной ответственности за жестокое обращение с животными.

Необходимо вводить не только уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, но и административную, которая позволит наказывать и несовершеннолетних граждан, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на брифинге в пресс-центре НСН.

«Мы предложили ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными. Уголовная ответственность наступает, если человек животное убил, административная – за жестокое обращение с животным, которое не приводит к летальному исходу. Ответственность должна быть и для несовершеннолетних граждан. Иначе это может по-разному закончиться. Сотрудники правоохранительных органов и психологи говорят, что все маньяки начинали с котов. При изучении дел тех, кто совершил тяжелые преступления, выясняется, что раньше они привлекались за преступления в отношении животных. Это закономерность, которую фиксируют МВД» - отметил Бурматов.

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