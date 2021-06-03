Фото с обезьянкой? Россиянам грозит штраф в размере 150 тысяч рублей за содержание экзотических животных

Некоторые животные не приспособлены для жизни в домашних условиях, зачастую хозяева просто в буквальном смысле убивают их и используют в своих личных целях, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на брифинге в пресс-центре НСН.

«Если сейчас выйти на улицы Сочи, Ялты, все набережные будут забиты людьми, которые будут предлагать сфотографироваться с обалдевшими от жары и препаратов животными. Это незаконная предпринимательская деятельность и жестокое обращение с животными. Фотографы держат таких животных дома. Штраф в этом случае составит 150 тысяч рублей», - отметил Бурматов.

При этом эксперт подчеркнул, что пока животное живо, оно сейчас еще может остаться у владельца, так как раньше закона такого не было, но нового дикого питомца завести уже никто не сможет, ни тигренка, ни львенка, ни еще кого-либо. Сейчас очень строго контролируются сайты, на которых ранее была возможна продажа таких животных, рассказал депутат.

