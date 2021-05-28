Директор Фонда защиты городских животных раскритиковала новые штрафы для владельцев собак

Мособлдума одобрила введение в Подмосковье штрафов за нарушения правил выгула домашних животных. Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева в интервью «Радио 1» заявила, что неясно, кто будет наделён полномочиями составлять протоколы о нарушениях поправок. Вместе с тем она опасается привлечения к этой работе так называемых «общественников».

«Если проводить аналогию с жалобами граждан на парковку на газонах, наверное, в парках по кустам будут бегать люди со смартфонами и снимать нагадивших собак. Представьте, что молодой человек привык с молодых лет бегать по кустам и фиксировать подобные нарушения. Представляете, какая это потом будет деформация? Как жить-то потом среди этих людей?», – уточнила Дмитриева.

В зависимости от нарушения, штраф может составить от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Если же нарушение повлечет за собой нападение на человека, штраф составит 5 тысяч рублей.

Ранее лидер ЛДПР Владимира Жириновского о необходимости психиатрического обследования будущих владельцев собак опасных пород. Экс-президент Российской кинологической федерации, актер Александр Иншаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что психически неуравновешенные хозяева представляют опасность и для собак.

«Ненормальный, психологически неуравновешенный и представляющий опасность для окружающих человек должен находиться в соответствующем месте. Он будет опасен и для собак, в том числе, потому что многое зависит от того, в чьих руках находится животное. Бывают собаки неадекватные и достаточно агрессивные из-за их породы или воспитания. Если на улице вы встретили такую собаку, надо быть внимательным и перейти на другую сторону дороги», - заключил собеседник НСН.

