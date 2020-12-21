Стали известны сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет
Гендиректор Центра им. Гамалеи Минздрава России, профессор РАН Александр Гинцбург заявил, что россияне старше 60 лет смогут привиться от коронавируса препаратом «Спутник V» в начале 2021 года, сообщает РБК.
По словам Гинцбурга, исследования препарата на возрастных группах 60 лет и больше завершатся до нового года, после чего в регистрационное удостоверение «Спутник V» будут внесены соответствующие изменения и вакцину разрешат использовать лицам «от 18 лет и без ограничения возраста».
Кроме того, Гинцбург выразил надежду, что президент России Владимир Путин привьётся вакциной «Спутник V».
Ранее на ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что пока не делал прививку от COVID-19, но обязательно примет участие в вакцинации «как только это станет возможным».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока ещё нет точных данных по возрастной группе старше 60-65 лет, специальное тестирование ещё не закончено.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Вирусолог рассказал, кто не заразится коронавирусом
- Стали известны сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет
- Кабмин выделит 65 млрд рублей на ядерную установку для исследований производства тепла
- РФПИ заявил об эффективности «Спутник V» в отношении нового штамма COVID-19
- «Совершенно гибридная война». Песков прокомментировал санкции против «Северного потока - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru