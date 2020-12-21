Шнуров отказался делать прививку от коронавируса

Музыкант Сергей Шнуров отказался делать прививку против коронавируса. Он заявил, что не хочет торопиться по причине недостаточной изученности вакцины.

«Никто пока не знает, как поведет себя вакцина через два года. Результатов клинических испытаний слишком мало. Подожду. Я не тороплюсь», — сказал Шнуров в интервью ТАСС.

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Музыкант отметил, что немного разбирается в медицинских вопросах, потому что ранее спонсировал благотворительный проект по созданию обезболивающего для Института физиологии имени Павлова.

Ранее Шнуров в Instagram ответил стихотворением на критику в свой адрес после большой пресс-конференции президента Владимира Путина, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусСергей Шнуров
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