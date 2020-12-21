Шнуров отказался делать прививку от коронавируса

Музыкант отметил, что немного разбирается в медицинских вопросах, потому что ранее спонсировал благотворительный проект по созданию обезболивающего для Института физиологии имени Павлова.

Ранее Шнуров в Instagram ответил стихотворением на критику в свой адрес после большой пресс-конференции президента Владимира Путина, пишет «Газета.ру».

