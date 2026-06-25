Все дело в Telegram: Почему выросли госзакупки корпоративного VPN
Госкомпании активно используют Telegram, для которого необходим VPN, однако «государственного» сервиса в России не существует, заявил НСН Владимир Зыков.
Госзакупки корпоративных VPN в России растут, так как этот сервис необходим в том числе для доступа к Telegram, которым по-прежнему пользуются госорганизации и чиновники, объяснил НСН главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков. При этом «государственного VPN» не существует, пока закупаются обычные сервисы.
О росте госзакупок корпоративных VPN в России после снижения в первом квартале года сообщил «Коммерсант». По данным издания, за январь-май год к году показатель вырос в количественном выражении на 5%. А вот совокупная стоимость снизилась на 9,6%, до 10,3 млрд рублей. Хотя средняя цена контракта сохранилась на уровне 5,6–5,7 млн рублей, защищенные каналы связи стали дешевле. Отмечается, что основную динамику в этом году обеспечивают закупки по 223-ФЗ (коммерческие организации с госучастием). По мнению Зыкова, в этом нет ничего удивительного, однако остро встает вопрос обеспечения надежности и безопасности в плане обработки и хранения данных.
«Многие чиновники, даже тот же Кремль, до сих пор публикуют информацию в Telegram. Туда невозможно зайти без VPN, чтобы просто туда зайти необходимы такие решения. И у многих стоит еще YouTube. Однако нет такого понятия, как государственный VPN. Это самые обычные VPN, которые работают, как всегда. Предоставлять такое решение может кто угодно, кто по требованиям подходит. Вопрос обеспечения надежности и безопасности в плане обработки и хранения данных — самый тонкий в вопросах использования таких сервисов, потому что там может быть много нюансов. Юридическое лицо, которое участвует в тендере и поставляет это решение, должно отвечать еще и за безопасность. Плюс, если мы гипотетически говорим о госкомпаниях, которые находятся в разных реестрах, в том числе КИИ (критической информационной инфраструктуры — прим. НСН), то там, скорее всего, ни один VPN не пройдет. Есть какие-то отечественные клиенты, open source решения, которые по каким-то критериям могут "пробежать" в реестр», — объяснил он.
Собеседник НСН также указал на попытки создания отечественных сервисов, но пока успешных примеров он не видит.
«Минсвязи, по моей информации, предлагало отрасли включиться в работу по созданию централизованного государственного VPN-приложения, но пока отрасль как-то не очень реагирует на такие предложения. Может быть, кто-то и согласился, просто непублично. У нас попытки сделать VPN, который как бы не дает доступа к запрещенным сайтам, есть у лаборатории Касперского, например, но работает он крайне плохо. Еще есть ответ со стороны операторов связи, которые предложили за деньги давать доступ к ресурсам. Например, иностранные онлайн-кинотеатры, которые заблокировали именно по региону России, нейронки иностранные и так далее. Я эту услугу себе подключил, но она тоже очень плохо настроена, поэтому все пытаюсь отключить, ругаюсь с ним», — обрисовал ситуацию Зыков.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказывал НСН, что технологии обхода блокировок не стоят на месте, поэтому для блокировки VPN-сервисов с эффективностью более 90% государству придется потратить сотни миллиардов рублей.
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