В Венесуэле из-за землетрясения обрушился отель
Здание отеля на побережье штата Ла-Гуайра обрушилось в Венесуэле в результате землетрясения. Об этом сообщил телеканал CNN.
Инцидент произошел в городе Макуто. Из-за стихийного бедствия обрушилось главное восьмиэтажное здание отеля Hotel Eduard с 106 номерами.
По данным Российского союза туриндустрии, среди гостей отеля не было организованных туристов из России, пишет RT.
Ранее в Венесуэле произошли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Они стали самыми сильными в республике с 1900 года. Власти сообщили о 32 погибших и более 700 пострадавших.
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