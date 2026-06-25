В Дагестане ограничили продажу бензина и дизеля
Продажу бензина до 20 литров в одни руки временно ограничили в Дагестане во избежание искусственного дефицита топлива. Об этом сообщило Министерство энергетики и тарифов республики.
Ведомство отреагировало на участившиеся обращения граждан и рост ажиотажного спроса.
«Временные ограничения на отпуск топлива (не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки) введены исключительно для равномерного распределения имеющихся запасов между всеми потребителями», - указано в сообщении.
Меры позволят избежать искусственно созданного дефицита и гарантировать доступность топлива для всех категорий граждан.
Ранее в Ульяновской области временно ограничили продажу бензина и дизеля, на одно легковое транспортное средство можно приобрести не более 40 и 100 литров соответственно.
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