В Дагестане ограничили продажу бензина и дизеля

Продажу бензина до 20 литров в одни руки временно ограничили в Дагестане во избежание искусственного дефицита топлива. Об этом сообщило Министерство энергетики и тарифов республики.

Ведомство отреагировало на участившиеся обращения граждан и рост ажиотажного спроса.

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«Временные ограничения на отпуск топлива (не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки) введены исключительно для равномерного распределения имеющихся запасов между всеми потребителями», - указано в сообщении.

Меры позволят избежать искусственно созданного дефицита и гарантировать доступность топлива для всех категорий граждан.

Ранее в Ульяновской области временно ограничили продажу бензина и дизеля, на одно легковое транспортное средство можно приобрести не более 40 и 100 литров соответственно.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ТопливоДагестан

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