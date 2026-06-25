Лукашенко заявил, что много говорит с Путиным о Подмосковье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что при встречах с российским лидером Владимиром Путиным обсуждает Московскую область. Об этом он рассказал в Минске губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, передает РИА Новости.

«Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области», - отметил Лукашенко.

Глава республики также заявил что Минск готов развивать отношения с Подмосковьем.

«В сложной ситуации надо искать выход. И в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка», - добавил Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии заявил, что жалеет украинского президента Владимира Зеленского и пытается его понять.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Московская ОбластьБелоруссияАлександр Лукашенко

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