Лукашенко заявил, что много говорит с Путиным о Подмосковье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что при встречах с российским лидером Владимиром Путиным обсуждает Московскую область. Об этом он рассказал в Минске губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, передает РИА Новости.
«Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области», - отметил Лукашенко.
Глава республики также заявил что Минск готов развивать отношения с Подмосковьем.
«В сложной ситуации надо искать выход. И в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка», - добавил Лукашенко.
Ранее лидер Белоруссии заявил, что жалеет украинского президента Владимира Зеленского и пытается его понять.
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