Убыток в $60 млн: Как Британия украла танкер с российской нефтью
Сергей Пикин заявил НСН, что международное право давно перестало существовать, а танкер с российской нефтью захватили британцы, так как он был без военного конвоя.
Убытки из-за конфискованного танкера с российской нефтью составят около $60 миллионов, однако это убытки не государства, а компании-перевозчика, продавца или покупателя. Об этом НСН рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Власти Великобритании рассматривают возможность продажи партии российской нефти объемом почти 100 тысяч тонн, которая была конфискована ранее в июне с танкера Smyrtos. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на неназванных официальных лиц. В материале указывается, что вырученные от продажи средства предполагается направить на помощь Украине. Пикин рассказал, является ли эта ситуация прецедентом.
«Лет 500 назад пиратство было нормальной практикой даже на государственном уровне. Собственно, Великобритания не так далеко ушла за это время. Видимо, уровень политиков дошел до середины того тысячелетия. Что касается наших убытков, то это убытки не Российской Федерации, а продавца, покупателя или перевозчика. Много нюансов надо выяснить, чтобы определить, на чьи плечи это ляжет. Зависит еще от того, были ли эти убытки застрахованы. Может, страховая компания выплатит какую-то страховку за конфискацию груза. Если оценивать, что тонна дизеля могла стоить $600 за тонну, убытки составят примерно $60 миллионов», - рассказал он.
Также собеседник НСН раскрыл, действуют ли в данном случае какие-то законы и международное право.
«Международное право прекратило существование. Каждый делает то, что хочет. Теперь наступило право сильного. Британцы изъяли корабль, а американцы, например, Венесуэлу. Санкции в отношении России – это же тоже форма изъятия. С другой стороны, мы в ответ тоже изымаем их активы. Это тоже миллиарды долларов. Я думаю, что это еще связано с тем, что у нас не так много военных кораблей, которые мы можем представить к каждому нефтяному кораблю. Мы же проходили Ла-Манш с военными кораблями, и ни одна муха с британским флагом не подошла. Здесь был корабль без военного конвоя», - подытожил он.
Ранее военный журналист, капитан первого ранга Василий Фатигаров заявил НСН, что пресечь атаки на военный и торговый флот России можно только уничтожением объектов, с которых пытались захватить судно, и ударом по месту, откуда они отплыли или вылетели.
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