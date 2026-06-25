Россия изучит варианты реакции на планы Лондона по продаже нефти с танкера Smyrtos

Россия изучит юридические варианты на планы Великобритании по продаже нефти с задержанного танкера Smyrtos. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Британия задержала в Ла-Манше судно под флагом Камеруна, которое якобы связано с Россией. По данным СМИ, Лондон хочет продать 100 тысяч тонн нефти с танкера Smyrtos и направить вырученные средства на поддержку Украины, напоминает RT.

Комментируя ситуацию, Песков указал, что речь идет о попытке экспроприации «добычи, которая была добыта пиратскими методами».

«Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены», - указал пресс-секретарь.

Он добавил, что ситуацию проанализируют.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:КораблиВеликобританияДмитрий Песков

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