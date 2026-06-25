Путин выразил соболезнования Венесуэле после землетрясения
Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения на северо-западе страны.
Как пишет RT, глава российского государства «выразил чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу».
«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - написал Путин.
Ранее в Геологической службе США сообщили, что произошедшее в ночь на 25 июня землетрясение стало крупнейшим в Венесуэле за 126 лет. По предварительным данным, не менее 32 человек погибли и более 700 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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