В ДТП с автобусом в Амурской области пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате аварии с маршрутным автобусом в Тынде Амурской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Транспортное средство следовало по маршруту № 135 «Тында - Восточный», в нем находились 13 человек. По предварительным данным, водитель допустил наезд на бордюрный камень.

«Девять пассажиров автобуса, в числе которых 15-летняя девочка, получили различные телесные повреждения», – указали в СК.

Отмечается, что троих пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет.

Ранее в Саратовской области в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями погибли шесть человек.

