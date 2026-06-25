В ДТП с автобусом в Амурской области пострадали девять человек
Девять человек пострадали в результате аварии с маршрутным автобусом в Тынде Амурской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Транспортное средство следовало по маршруту № 135 «Тында - Восточный», в нем находились 13 человек. По предварительным данным, водитель допустил наезд на бордюрный камень.
«Девять пассажиров автобуса, в числе которых 15-летняя девочка, получили различные телесные повреждения», – указали в СК.
Отмечается, что троих пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет.
Ранее в Саратовской области в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями погибли шесть человек.
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