Мобильные операторы бы не ввели новую схему блокировок VPN без регулирующих органов, однако "нет дыма без огня". Об этом НСН рассказал редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

Российские мобильные операторы перешли на новую тактику борьбы с VPN — теперь они вычисляют помощников по обходу блокировок и блокируют их точечно без помощи РКН, пишет Telegram-канал Mash. В связи с этим у абонентов расходуется основной пакет трафика, а не безлимитный, как было раньше. Букштейн раскрыл, насколько это распространенная схема.

«Ни ФАС, ни регулятор ничего такого пока не говорили. Но, видимо, нет дыма без огня. Пока что, я не думаю, что это носит массовый характер. У операторов столько забот сейчас, как выживать, как строить тарифы, что им, может быть, и не до того, чтобы ловить «впнщиков». Вообще операторы такие меры не вводят без согласования с контролирующими структурами. Они получают лицензию государства, частоты, разрешение на тарификацию. Так что просто так взять и сделать то, что вызовет, допустим, протесты – вряд ли. А так, вообще-то VPN не одобряется уже давно», - рассказал он.