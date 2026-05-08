«Сожрет» весь трафик? Как мобильные операторы блокируют VPN
Леонтий Букштейн в беседе с НСН предположил, что новый вид блокировок VPN от операторов не коснется основной массы абонентов.
Мобильные операторы бы не ввели новую схему блокировок VPN без регулирующих органов, однако "нет дыма без огня". Об этом НСН рассказал редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Российские мобильные операторы перешли на новую тактику борьбы с VPN — теперь они вычисляют помощников по обходу блокировок и блокируют их точечно без помощи РКН, пишет Telegram-канал Mash. В связи с этим у абонентов расходуется основной пакет трафика, а не безлимитный, как было раньше. Букштейн раскрыл, насколько это распространенная схема.
«Ни ФАС, ни регулятор ничего такого пока не говорили. Но, видимо, нет дыма без огня. Пока что, я не думаю, что это носит массовый характер. У операторов столько забот сейчас, как выживать, как строить тарифы, что им, может быть, и не до того, чтобы ловить «впнщиков». Вообще операторы такие меры не вводят без согласования с контролирующими структурами. Они получают лицензию государства, частоты, разрешение на тарификацию. Так что просто так взять и сделать то, что вызовет, допустим, протесты – вряд ли. А так, вообще-то VPN не одобряется уже давно», - рассказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что даже если такая мера действительно введена, она затронет лишь около 10% абонентов.
«Я не думаю, что из 100 абонентов наших крупных и не крупных операторов больше 10% уж очень страдает от этого. Это же дело специфическое. Так что это будет носить локальный характер и не затронет интересы десятков миллионов абонентов. От 45 до 89 млн абонентов у каждого крупного оператора, а те, кому нужен VPN - малая часть людей, у которых есть какая-то потребность по работе, может быть», - подытожил он.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил НСН, что для блокировки VPN-сервисов с эффективностью в 92% государству придется потратить сотни миллиардов рублей.
Горячие новости
- «Сожрет» весь трафик? Как мобильные операторы блокируют VPN
- Токаев и Мирзиеев примут участие в празновании Дня Победы в Москве
- В Госдуме объяснили, чем калининградские гиды возмутили губернатора
- Сын Шаинского поддержал создание единого школьного учебника музыки
- Минюст признал философа Михаила Эпштейна иноагентом
- «Превратились в пункты выдачи»: К чему приведет волна закрытий магазинов автозапчастей
- Роскомнадзор заявил, что не блокирует доступ к ресурсам GitHub
- Трамп отказался покупать билет на матч чемпионата мира по футболу за $1000
- «Надо объяснить»: Милонов удивился обезьяне на поздравлении с Днем Победы
- Названо возможное содержание послания Зеленского Кремлю, отправленного с Фицо