В промзоне Уфы упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА рухнули в промзоне Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в мессенджере «Макс».
По его словам, силы Минобороны и службы безопасности предприятий отразили очередную атаку дронов на город.
«Обломки БПЛА упали в промзоне... Технологические процессы не нарушены – предприятия работают в штатном режиме», - подчеркнул Хабиров.
Пострадавших нет, пишет RT. Специальные службы устраняют последствия произошедшего.
Ранее обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в станице Полтавской в Краснодарском крае, возникло возгорание.
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