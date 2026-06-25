В промзоне Уфы упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА рухнули в промзоне Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в мессенджере «Макс».

По его словам, силы Минобороны и службы безопасности предприятий отразили очередную атаку дронов на город.

«Обломки БПЛА упали в промзоне... Технологические процессы не нарушены – предприятия работают в штатном режиме», - подчеркнул Хабиров.

Пострадавших нет, пишет RT. Специальные службы устраняют последствия произошедшего.

Ранее обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в станице Полтавской в Краснодарском крае, возникло возгорание.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиУфа

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