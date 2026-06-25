Фон дер Ляйен объявила о выделении Украине транша в 3,2 млрд евро
25 июня 202612:03
Юлия Савченко
Евросоюз выделит Украине первый транш финансовой помощи в размере €3,2 млрд. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Средства будут направлены в рамках программы финансирования в размере €90 млрд на 2026-2027 годы.
«Мы продолжим выделение еще почти €6 млрд на дроны в течение ближайших дней», - цитирует фон дер Ляйен ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что НАТО обсуждает возможность выделить Украине €70 млрд помощи на военные нужды.
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