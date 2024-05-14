За пять лет число школьников-участников олимпиад выросло на 10%
Победители и призеры олимпиад чаще всего отдают предпочтение таким вузам, как НИУ ВШЭ, ИТМО, МГУ, МФТИ и Финансовый университет, рассказали НСН в Яндекс Образовании.
С каждым годом все больше российских школьников участвуют в олимпиадах, дающих право поступать в вузы, минуя экзамены, говорится в исследовании Яндекс Образования, результаты которого есть в распоряжении НСН.
В 2018 году в олимпиадах принимали участие 65% школьников. В 2023 году уже 75% российских школьников стали участвовать в олимпиадах. Большинство школьников принимают участие сразу в нескольких олимпиадах. Самыми востребованными олимпиадами стали Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (19,4% респондентов), Всероссийская олимпиада школьников (17,2% опрошенных) и Московская олимпиада школьников (16,8% участников исследования).
При этом победители и призеры олимпиад чаще всего отдают предпочтение таким вузам, как НИУ ВШЭ, ИТМО, МГУ, МФТИ и Финансовый университет. Так, каждый второй победитель или призер олимпиад поступает в НИУ ВШЭ.
В опросе приняли участие шесть тысяч победителей и призеров школьных олимпиад по всем дисциплинам, которые проводились в России в 2018 — 2023 годах.
Ранее и.о. министра науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе выступления в Госдуме заявил, что с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр», напоминает «Радиоточка НСН».
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