Фальков объявил об отмене понятия «бакалавр» с 2025 года
С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр». Об этом заявил и. о. министра науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе выступления в Госдуме.
Вместо этого в стране будет высшее и высшее специализированное образование.
В 2025 году в России запланирован переход к новой системе высшего образования. Процедура поступления в вузы не изменится, а учебные программы университетов будут скорректированы. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет.
Дипломы бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании, заявил ранее помощник президента России Андрей Фурсенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru