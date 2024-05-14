Фальков объявил об отмене понятия «бакалавр» с 2025 года

С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр». Об этом заявил и. о. министра науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе выступления в Госдуме.

Вместо этого в стране будет высшее и высшее специализированное образование.

«Изоляция навредит»: В России призвали не менять действующую систему образования

В 2025 году в России запланирован переход к новой системе высшего образования. Процедура поступления в вузы не изменится, а учебные программы университетов будут скорректированы. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет.

Дипломы бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании, заявил ранее помощник президента России Андрей Фурсенко.



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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:Высшее Образование

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