Глава Рособрнадзора подтвердил, что пересдача ЕГЭ будет возможна в следующих годах

Российские школьники смогут пересдавать единый государственный экзамен по одному из предметов в последующие годы. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА Новости.

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«Это уже поручение президента, это право появилось, и в юриспруденции не принимают законы, которые ущемляют», — подчеркнул руководитель федерального агентства, согласившись, что пересдача ЕГЭ в 2024 году не будет единоразовой акцией.

В апреле Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали приказ об утверждении расписания ЕГЭ, напоминает Ura.ru. Основной период сдачи экзамена пройдет 23 мая - 5 июля. Также учтена возможность пересдать один предмет в год ЕГЭ, дополнительные даты назначены на 4-5 июля.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:РособрнадзорЕГЭ

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