Глава Рособрнадзора подтвердил, что пересдача ЕГЭ будет возможна в следующих годах

«Это уже поручение президента, это право появилось, и в юриспруденции не принимают законы, которые ущемляют», — подчеркнул руководитель федерального агентства, согласившись, что пересдача ЕГЭ в 2024 году не будет единоразовой акцией.

В апреле Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали приказ об утверждении расписания ЕГЭ, напоминает Ura.ru. Основной период сдачи экзамена пройдет 23 мая - 5 июля. Также учтена возможность пересдать один предмет в год ЕГЭ, дополнительные даты назначены на 4-5 июля.

