«Вряд ли будут дешеветь!»: Экономист назвал настоящую причину подорожания яиц

Импортные яйца так и не попали в российские торговые сети, сообщили «Известия». По информации газеты, все привозное преимущественно отправлено на переработку. Власти активировали импорт продукта, чтобы сбить цены на российском рынке, где они за прошлый год выросли более чем на 60%, однако в итоге к стабилизации цен привело заключение долгосрочных контрактов с производителями.

Экономист Холод считает, что настоящая причина подорожания яиц - инфляция, а она никуда не делась.

«Вряд ли яйца будут дешеветь в этом году. Инфляцию никто не остановил. Я думаю, ценовой откат – даже не столько снижение, сколько ценовой откат… Когда на ажиотаже цены вверх-вниз скачут, потом поднимаются. Так и будут колебаться, если, конечно, ничего не произойдет. Что должно произойти? Например, резкое увеличение производства. Но яйца – такой товар, что резко их предложить на рынке невозможно.[…] Колебание спроса… Ну, какие могут быть факторы? Пасха, например, будет увеличение спроса. Я не думаю, что может быть что-то фундаментальное, что резко повлияет на понижение или повышение цены, если, конечно, не затеять ажиотаж», - сказал Холод.

Накануне в Россельхознадзоре сообщили, что Белоруссия, Азербайджан и Турция в январе 2024 года ввезли в Россию в общей сложности почти 79 миллионов яиц. Заявление пресс-службы публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

